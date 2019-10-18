Бывший защитник «Локомотива» подписал контракт с «Милуоки»
22:39
«Милуоки» заключил контракт с бывшим защитником «Локомотива» Тревором Лэйси, информирует Twitter российской команды.
27-летний американец провел за краснодарцев два сезона. Сообщалось, что Лэйси покинул команду по семейным обстоятельствам.
В прошлом сезоне он провел в Единой лиги ВТБ 13 матчей, в которых в среднем набирал 5,3 очка, делая при этой 1,8 подбора и 2,1 передачи.
??Тревор в НБА! Бывший защитник «Локо» Тревор Лэйси подписал соглашение «Милуоки Бакс»! Поздравляем и готовимся к бессонным ночам — будем следить за еще одним нашим парнем в НБА? pic.twitter.com/ELLSrMeI0X— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) October 18, 2019
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