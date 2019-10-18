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Бывший защитник «Локомотива» подписал контракт с «Милуоки»

22:39
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«Милуоки» заключил контракт с бывшим защитником «Локомотива» Тревором Лэйси, информирует Twitter российской команды.

27-летний американец провел за краснодарцев два сезона. Сообщалось, что Лэйси покинул команду по семейным обстоятельствам.

В прошлом сезоне он провел в Единой лиги ВТБ 13 матчей, в которых в среднем набирал 5,3 очка, делая при этой 1,8 подбора и 2,1 передачи.

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