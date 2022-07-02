Бывший защитник «Голден Стэйт» Ли подписал контракт с «Финиксом»

Бывший защитник «Голден Стэйт» Дэмион Ли перешел в «Финикс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, 29-летний американец заключил контракт с «Санз» на один год.

Ли выступал за «Голден Стэйт» с 2018 года, баскетболист покинул команду после сезона-2021/22, в котором «Уорриорз» завоевали чемпионский титул.

В прошлом сезоне Ли принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 7,4 очка, 3,2 подбора и 1 ассист за игру.