Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 10:13

Бывший защитник «Голден Стэйт» Ли подписал контракт с «Финиксом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Голден Стэйт» Дэмион Ли перешел в «Финикс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, 29-летний американец заключил контракт с «Санз» на один год.

Ли выступал за «Голден Стэйт» с 2018 года, баскетболист покинул команду после сезона-2021/22, в котором «Уорриорз» завоевали чемпионский титул.

В прошлом сезоне Ли принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 7,4 очка, 3,2 подбора и 1 ассист за игру.

Источник: https://twitter.com/wojespn/status/1543073019093983232
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Финикс Санс
0
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару
«Я буду в карде Шлеменко - Исмаилов, но карда такого не будет». Иван Штырков — о сорвавшемся бое года и гонораре за голые кулаки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джон Уолл согласовал контракт с «Клипперс»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости