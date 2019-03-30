Бывший защитник ЦСКА может стать генменеджером "Нью-Орлеана"

Бывший защитник ЦСКА Траджан Лэнгдон, ныне являющийся помощником генменеджера "Бруклина", входит в число кандидатов на пост генменеджера "Нью-Орлеана". Об этом сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски в своем твиттере.

Также на должность претендует помощник из "Голден Стэйт" Ларри Харрис и исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям "Хьюстона" Герссон Росас.

Руководство "Нью-Орлеан" будет проводить собеседование с кандидатами на должность генменеджера.

Напомним, Лэнгдон выступал за ЦСКА с 2005 по 2011 год.