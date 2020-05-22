Бывший тренер «Юты» Джерри Слоун умер на 78-м году жизни

На 78-м году жизнь скончался знаменитый баскетбольный тренер Джерри Слоун, сообщает официальный сайт НБА.

Слоун прославился на посту главного тренера «Юты», с которой работал с 1988 по 2011 годы. Он является первым тренером НБА, который одержал 1000 побед, тренируя один клуб.

Наибольшего успеха, как тренер, Слоун достиг выведя «Юту Джаз» в финал НБА в 1997 и 1998 годах. Под его руководством сформировалась одна из лучших комбинационных пар НБА: Джон Стоктон и Карл Мэлоун.

11 сентября 2009 года Слоун был включён в баскетбольный Зал славы.