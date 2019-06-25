Бывший сотрудник "Сакраменто" приговорен к семи годам тюрьмы за воровство

Бывший сотрудник "Сакраменто" Джеффри Дэвид приговорен к семи годам тюремного заключения, информирует Reuters. Его обвинили в мошенничестве и воровстве с отягчающими обстоятельствами.

В общей сложности он похитил 13,4 миллиона долларов, за что ему грозило 22 года тюрьмы. Однако он пошел на сделку со следствием.

Как отмечается, в 2015 и 2016 годах Дэвид с помощью незаконной схемы и подделанных подписей перечислял деньги на счета подставных компаний. На ворованные деньги он купил недвижимость на юге Калифорнии и частный самолет.