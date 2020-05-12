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Бывший партнер Джордана назвал Дюранта лучшим игроком НБА

12 мая 2020, 23:45
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Пользователи портала Reddit попросили бывшего игрока «Чикаго» Тони Кукоча, выступавшего вместе с Майклом Джорданом, назвать лучшего разыгрывающего защитника в НБА.

- В баскетболе больше не нужен разыгрывающий, — отметил Кукоч. -Сейчас много игроков с разнообразными навыками, любой может начать атаку. Леброн Джеймс часто ошибается как разыгрывающий. Кевин Дюрант — лучший игрок в НБА по моему мнению. Он может легко доставить мяч из защиты в нападение. Не обязательно иметь разыгрывающего, нужны три или четыре квалифицированных игрока на нескольких позициях.

Перед началом сезона Дюрант подписал контракт с «Бруклином». Из-за травмы он не провел ни одного матча.

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