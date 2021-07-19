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Бывший игрок «Зенита» сыграет за «Вашингтон» в Летней лиге НБА

17:43
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Бывший игрок «Зенита» Остин Холлинз сыграет за «Вашингтон» в Летней лиге НБА, сообщает ESPN.

Холлинз провел в «Зените» предыдущие два сезона. В межсезонье-2021 29-летний американец стал свободным агентом.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Холлинз набрал за «Зенит» 10,2 очка, 2,0 подбора, 1,1 передачи и 1,2 перехвата в среднем за встречу.

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Иван Шитик все материалы автора

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