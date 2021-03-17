Бывший игрок НБА Шон Брэдли оказался парализован после ДТП

Бывший центровой НБА Шон Брэдли оказался парализован после ДТП, в которое он попал два месяца назад, пишет в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

48-летний баскетболист впервые сделал заявление касательно инцидента, который произошел с ним 20 января. Его сбил автомобиль, когда он ехал на велосипеде недалеко от своего дома в Сент-Джордже, штат Юта. Брэдли получил травму спинного мозга, в результате которой оказался парализован.

Брэдли провел последние восемь недель в больнице, восстанавливаясь после операции на шее.