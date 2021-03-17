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Бывший игрок НБА Шон Брэдли оказался парализован после ДТП

17 марта 2021, 23:28
Шон Брэдли. Фото NBA.
Шон Брэдли. Фото NBA.

Бывший центровой НБА Шон Брэдли оказался парализован после ДТП, в которое он попал два месяца назад, пишет в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

48-летний баскетболист впервые сделал заявление касательно инцидента, который произошел с ним 20 января. Его сбил автомобиль, когда он ехал на велосипеде недалеко от своего дома в Сент-Джордже, штат Юта. Брэдли получил травму спинного мозга, в результате которой оказался парализован.

Брэдли провел последние восемь недель в больнице, восстанавливаясь после операции на шее.

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