Бывший игрок НБА Одом станет боксером

41-летний бывший чемпион НБА Ламар Одом, переживший 12 сердечных приступов после передозировки наркотиками, подписал контракт на бой с Celebrity Boxing, сообщает AS.

Одом известен своими достижениями как на паркете, так и за его пределами. Американец дважды выигрывал НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», но большую известность ему принес случай, когда после двухдневной вечеринки в Лас-Вегасе он впал в кому от передозировки наркотиками. Врачи описывали его случай как «медицинское чудо», ведь бывший баскетболист пережил 12 сердечных приступов и 6 инсультов.

Одом подписал контракт с Celebrity Boxing и выступит 12 июня в казино Showboat в Атлантик-Сити. Исполнительный директор не сообщил, будет ли поединок баскетболиста с другой знаменитостью выставочным или профессиональным.

Ламар Одом завершил карьеру в НБА в 2013 году, сыграл в «Басконии» в 2014 году два матча, а последним спортивным мероприятием для него стало участие в лиге репера Ice Cube BIG3.