Бывший игрок НБА Кантер Фридом заявил, что за ним охотится мафия и наемные убийцы

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом рассказал, что за ним охотятся картель, мафия и наемные убийцы.

«Слышал от некоторых друзей на местах, что мной занимаются картель, мафия и профессиональные наемные убийцы. Не верится, что Эртоган подвергает опасности жизнь американского гражданина на территории США», — написал Кантер Фридом в своих соцсетях.

В 2016 году в Турции была попытка государтвенного переворота, в организации которого обвинили сторонников писателя Фетзуллаза Гюлена, в которые входил баскетболист. В 2017 году власти страны аннулировали его паспорт, а через несколько дней выдали орден не его арест. В 2018 году был приговорен к 15 годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что власти Турции назначили награду в 10 миллионов турецких лир (около 500 тысяч долларов) за информацию, которая приведет к аресту Кантера Фридома.