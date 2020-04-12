Букер выиграл турнир среди игроков НБА по NBA 2K20

Защитник «Финикса» Девин Букер выиграл турнир среди игроков НБА по компьютерной игре NBA 2K20. В финале он победил своего одноклубника Деандре Эйтона. Букер получил возможность сделать благотворительное пожертвование на сумму в 100 тысяч долларов для борьбы с коронавирусом. Сезон в лиге был прерван на неопределенное время из-за пандемии.

Также участие в турнире приняли: Кевин Дюрант, Деррик Джонс, Трей Янг, Харрисон Барнс, Хассан Уайтсайд, Патрик Беверли, Донован Митчелл, Руи Хачимура, Майкл Портер, Андре Драммонд, Демаркус Казинс, Зак Лавин, Монтрез Харрелл и Домантас Сабонис.

По данным на утро 12 апреля, в мире зарегистрированы 1 776 157 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 108 804 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 402 903 человека выздоровели за время пандемии.

По данным Роспотребнадзора на день 11 апреля, всего в России зарегистрированы 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.