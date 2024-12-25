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Букер не сыграет против «Денвера» из-за травмы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер не сыграет в рождественском матче против «Денвера» из-за травмы, сообщает ESPN.

28-летний американец получил повреждение на прошлой недле в игре против «Индианы». В понедельник он уже не играл «Наггетс» (90:117).

Матч «Финикс» — «Денвер» состоится в четверг, 26 декабря, и начнется в 06.30 по московскому времени.

В этом сезоне Букер сыграл в 26 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 25,1 очка, 3,7 подбора и 6,4 передачи.

Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Финикс Санс
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