Букер может пропустить из-за травмы более двух недель

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер может пропустить больше времени, чем планировалось.

Как сообщает ESPN, у 25-летнего американца выявлено растяжение правого подколенного сухожилия 1-й степени. Игрок получил травму во втором матче первого раунда плей-офф против «Нью-Орлеана».

Таким образом, Букер пропустить около 2-3 недель. Хотя ранее сообщалось, что он не сыграет только в третьем и четвертом матчах против «Пеликанс».

Счет в серии равный — 1-1. Третья игра пройдет в субботу, 23 апреля. Начало — в 4.30 по московскому времени.