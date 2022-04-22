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Сегодня, 00:05

Букер может пропустить из-за травмы более двух недель

Евгений Козинов
Корреспондент
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Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер может пропустить больше времени, чем планировалось.

Как сообщает ESPN, у 25-летнего американца выявлено растяжение правого подколенного сухожилия 1-й степени. Игрок получил травму во втором матче первого раунда плей-офф против «Нью-Орлеана».

Таким образом, Букер пропустить около 2-3 недель. Хотя ранее сообщалось, что он не сыграет только в третьем и четвертом матчах против «Пеликанс».

Счет в серии равный — 1-1. Третья игра пройдет в субботу, 23 апреля. Начало — в 4.30 по московскому времени.

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