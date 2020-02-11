«Бруклин» вырвал победу у «Индианы», «Орландо» обыграл «Атланту»

«Орландо» (24-31) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Атланту» (15-40) — 135:126. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Трэй Янг, набравший 29 очков.

В параллельной встрече «Индиана» (31-23) дома уступила «Бруклину» 924-28) — 105:106. Форвард хозяев Домантас Сабонис оформил трипл-дабл из 23 очков, 10 подборов и 11 передач. Победу «Нетс» на последних секундах принес Спенсер Динвидди.

В еще одной встрече «Детройт» (19-37) дома проиграл «Шарлотт» (17-36) — 76:87.