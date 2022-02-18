«Бруклин» проиграл «Вашингтону», «Майами» обыграл «Шарлотт»

«Бруклин» на своем паркете проиграл «Вашингтону» (113:117) в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече «Майами» в овертайме обыграл «Шарлотт» (111:107).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Майами» — 107:111 OT (30:37, 24:10, 17:17, 16:23, 10:10, 10:14)

Ш: Бриджес (29 + 11 подборов), Харрелл (24), Вашингтон (15 + 14 подборов), Болл (14 + 10 подборов + 14 передач).

М: Лаури (25), Робинсон (21), Такер (15 + 10 подборов), Адебайо (15 + 13 подборов), Батлер (15 + 10 подборов).

«Бруклин» — «Вашингтон» — 103:117 (28:26, 23:29, 27:23, 25:39)

Б: Миллс (22), Томас (20), Олдридж (16), Картер (14).

В: Хатимура (20), Кисперт (16), Смит (15), Нето (12), Брайант (12), Гилл (12).