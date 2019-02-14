"Бруклин" в третьем овертайме обыграл "Кливленд"

"Кливленд" на своем паркете проиграл "Бруклину" в матче регулярного чемпионата НБА (139:148). Командам потребовалось 3 овертайма, чтобы выявить победителя.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник "Кавальерс" Джордан Кларксон, набравший 42 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" - "Бруклин" - 139:148 3ОТ (29:30, 29:25, 26:29, 25:25, 9:9, 10:10, 11:20)

К: Кларксон (42), Секстон (24), Крисс (23)

Б: Расселл (36), Харрис (25), Кэрролл (18)