"Бруклин" проиграл "Торонто", "Орландо" обыграл "Нью-Йорк"

"Бруклин" на своем паркете уступил "Торонто" в матче регулярного чемпионата НБА (105:115).
НБА
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Чикаго" - 114:115 (28:26, 29:30, 30:27, 27:32)
"Детройт" - "Индиана" - 89:108 (15:18, 21:26, 26:34, 27:30)
"Орландо" - "Нью-Йорк" - 114:100 (26:26, 32:19, 27:29, 29:26)
"Атланта" - "Филадельфия" - 130:122 (42:38, 30:30, 26:26, 32:28)
"Бруклин" - "Торонто" - 105:115 (22:34, 28:23, 28:33, 27:25)
"Майами" - "Бостон" - 102:112 (31:29, 18:24, 32:30, 21:29)
"Нью-Орлеан" - "Шарлотт" - 109:115 (21:24, 34:35, 23:24, 31:32)