«Бруклин» прекратил переговоры с Кайри Ирвингом о продлении контракта
«Бруклин» принял решение прекратить переговоры по продлению контракта с разыгрывающим Кайри Ирвингом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Несколько дней назад «Бруклин» принял решение отстранить Ирвинга от участия во всех матчах и тренировках предстоящего сезона. Баскетболист отказывается от вакцины, в связи с чем не имеет права выступать в домашних встречах команды.
«Ирвинг готов пожертвовать 16 миллионами зарплаты за следующий сезон, а также 186 миллионами в качестве продления, которые больше ему не предлагаются», — отметил Шэмс Чарания в Twitter.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю