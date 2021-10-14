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«Бруклин» прекратил переговоры с Кайри Ирвингом о продлении контракта

16:02
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«Бруклин» принял решение прекратить переговоры по продлению контракта с разыгрывающим Кайри Ирвингом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Несколько дней назад «Бруклин» принял решение отстранить Ирвинга от участия во всех матчах и тренировках предстоящего сезона. Баскетболист отказывается от вакцины, в связи с чем не имеет права выступать в домашних встречах команды.

«Ирвинг готов пожертвовать 16 миллионами зарплаты за следующий сезон, а также 186 миллионами в качестве продления, которые больше ему не предлагаются», — отметил Шэмс Чарания в Twitter.

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Иван Шитик все материалы автора
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