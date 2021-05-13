«Бруклин» подпишет полноценный контракт с Майком Джеймсом
«Бруклин» подпишет полноценный контракт с разыгрывающим Майком Джеймсом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Соглашение с 30-летним американцем будет действовать до конца сезона-2020/21.
The Brooklyn Nets are signing guard Mike James to a deal for the remainder of the season, sources tell @TheAthletic @Stadium. James has been productive over two 10-day contracts.— Shams Charania (@ShamsCharania) May 13, 2021
Джеймс, имеющий контракт с ЦСКА до 2023 года, получил разрешение от армейского клуба на выступление в НБА до конца текущего сезона. До этого он заключал два 10-дневных соглашения с «Бруклином». Баскетболист провел 11 матчей за «Нетс» в нынешнем сезоне, набирая в среднем 7,1 очка, 3,7 передачи и 2,2 подбора за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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