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«Бруклин» подпишет полноценный контракт с Майком Джеймсом

14:23
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«Бруклин» подпишет полноценный контракт с разыгрывающим Майком Джеймсом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Соглашение с 30-летним американцем будет действовать до конца сезона-2020/21.

Джеймс, имеющий контракт с ЦСКА до 2023 года, получил разрешение от армейского клуба на выступление в НБА до конца текущего сезона. До этого он заключал два 10-дневных соглашения с «Бруклином». Баскетболист провел 11 матчей за «Нетс» в нынешнем сезоне, набирая в среднем 7,1 очка, 3,7 передачи и 2,2 подбора за игру.

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