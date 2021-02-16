Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Бруклин» подписал Роберсона

22:39

«Бруклин» объявил о подписании контракта со свободным агентом Андре Роберсоном. Защитник был без команды в начале этого сезона.

В прошлом сезоне 29-летний американец отыграл 7 матчей за «Оклахому».
Роберсон провел в НБА 7 сезонов (все в «Оклахоме»), набирая в среднем 4,6 очка и 4 подбора за игру.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир