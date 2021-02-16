«Бруклин» подписал Роберсона
22:39
«Бруклин» объявил о подписании контракта со свободным агентом Андре Роберсоном. Защитник был без команды в начале этого сезона.
В прошлом сезоне 29-летний американец отыграл 7 матчей за «Оклахому».
Роберсон провел в НБА 7 сезонов (все в «Оклахоме»), набирая в среднем 4,6 очка и 4 подбора за игру.
OFFICIAL: The Nets have signed free-agent forward Andre Roberson!— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) February 16, 2021
??? Welcome to BK, @FlyDre21 ??? pic.twitter.com/RyIqJgbkFR
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