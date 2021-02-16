«Бруклин» подписал Роберсона

«Бруклин» объявил о подписании контракта со свободным агентом Андре Роберсоном. Защитник был без команды в начале этого сезона.

В прошлом сезоне 29-летний американец отыграл 7 матчей за «Оклахому».

Роберсон провел в НБА 7 сезонов (все в «Оклахоме»), набирая в среднем 4,6 очка и 4 подбора за игру.