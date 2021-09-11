Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Бруклин» подписал Миллсэпа

05:45
Теги:

«Бруклин» объявил о переходе форварда Пола Миллсэпа. По правилам клуба, подробности сделки с 36-летним американцем не сообщаются.

Ранее СМИ писали, что четырехкратный участник «Матча звезд НБА» рассчитывает получить 5,9 миллиона долларов, так как не собирается играть на минимальном контракте.

В прошлом сезоне Миллсэп сыграл в 56 матчах за «Денвер», набирая в среднем по 9 очков, 4,7 подбора и 1,8 передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Упражнения на спину. Как укрепить спину дома
Видео: в США эпично взорвали электростанцию
Число госпитализированных из дома, где отравилась семья, достигло семи
Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в Ельце
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд