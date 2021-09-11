«Бруклин» подписал Миллсэпа
«Бруклин» объявил о переходе форварда Пола Миллсэпа. По правилам клуба, подробности сделки с 36-летним американцем не сообщаются.
Ранее СМИ писали, что четырехкратный участник «Матча звезд НБА» рассчитывает получить 5,9 миллиона долларов, так как не собирается играть на минимальном контракте.
В прошлом сезоне Миллсэп сыграл в 56 матчах за «Денвер», набирая в среднем по 9 очков, 4,7 подбора и 1,8 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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