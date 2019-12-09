«Бруклин» победил «Денвер», Йокич оформил дабл-дабл
01:45
«Бруклин» (13-10) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Денвер» (14-7) — 105:102. Центровой гостей Никола Йокич оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Бруклин» — «Денвер» — 105:102 (25:21, 28:33, 29:23, 23:25)
8 декабря.
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