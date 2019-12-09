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«Бруклин» победил «Денвер», Йокич оформил дабл-дабл

01:45
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«Бруклин» (13-10) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Денвер» (14-7) — 105:102. Центровой гостей Никола Йокич оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Бруклин» — «Денвер» — 105:102 (25:21, 28:33, 29:23, 23:25)

8 декабря.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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