«Бруклин» отложил получение драфт-пика по обмену Хардена

«Бруклин» воспользовался возможностью отложить на год получение пика первого раунда от «Филадельфии». Лига была проинформирована об этом за несколько часов до крайнего срока.

Этот пик достался «Нетс» в результате обмена с участием Джеймса Хардена. «Сиксерс» будут выбирать под общим 23-м номером.

Таким образом, выбор «Бруклина» в первом раунде на драфте 2022 года принадлежит «Хьюстону».

Напомним, 10 февраля 32-летний Харден и Пол Миллсэп были обменяны из «Бруклина» в «Филадельфию» на Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика в первом раунде..