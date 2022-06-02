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Сегодня, 07:20

«Бруклин» отложил получение драфт-пика по обмену Хардена

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бруклин» воспользовался возможностью отложить на год получение пика первого раунда от «Филадельфии». Лига была проинформирована об этом за несколько часов до крайнего срока.

Этот пик достался «Нетс» в результате обмена с участием Джеймса Хардена. «Сиксерс» будут выбирать под общим 23-м номером.

Таким образом, выбор «Бруклина» в первом раунде на драфте 2022 года принадлежит «Хьюстону».

Напомним, 10 февраля 32-летний Харден и Пол Миллсэп были обменяны из «Бруклина» в «Филадельфию» на Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика в первом раунде..

БК Бруклин Нетс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Джеймс Харден
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