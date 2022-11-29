45 очков Дюрэнта помогли «Бруклину» обыграть «Орландо»

«Бруклин» дома обыграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:102.

В составе «Нетс» самым результативным игроков стал Кевин Дюрэнт — 45 очков.

У «Мэджик» больше всех набрали Пауло Банчеро и Бол Бол — по 24 очка.

В другом матче «Филадельфия» дома обыграла «Атланту» благодаря 30 очкам Джоэла Эмбиида — 104:101.

«Бостон» дома разгромил «Шарлотт» — 140:105.

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«Вашингтон» — «Миннесота» — 142:127 (38:33, 39:25, 32:39, 33:30)

29 ноября. Вашингтон. «Capital One Arena».

«Филадельфия» — «Атланта» — 104:101 (23:34, 28:21, 30:26, 23:20)

29 ноября. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

«Бостон» — «Шарлотт» — 140:105 (45:19, 33:36, 43:27, 19:23)

29 ноября. Бостон. «TD Garden».

«Бруклин» — «Орландо» — 109:102 (23:28, 29:23, 35:25, 22:26)

29 ноября. Нью-Джерси. «Barclays Center».

«Торонто» — «Кливленд» — 100:88 (26:24, 26:19, 28:24, 20:21)

29 ноября. Торонто. «Scotiabank Arena».