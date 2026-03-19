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19 марта, 04:46

«Бруклин» без Дёмина проиграл «Оклахоме»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Бруклин» потерпел поражение от «Оклахомы» в матче регулярного чемпионата НБА — 92:121. Игра прошла на арене «Барклайс Центр» в Нью-Йорке.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин пропустил встречу из-за травмы. В начале марта стало известно, что из-за обострения плантарного фасциита левой стопы 20-летний россиянин выбыл до конца сезона.

В другой встрече «Бостон» на своем паркете переиграл «Голден Стэйт» — 120:99.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Голден Стэйт» — 120:99 (36:23, 27:27, 26:23, 31:26)

Б: Браун (32), Тейтум (24 + 10 подборов), Притчард (19), Гарза (15).

Г: Пэйтон II (14), Спенсер (14), Др. Грин (13), Сантос (13).

«Бруклин» — «Оклахома» — 92:121 (11:28, 13:32, 31:31, 37:30)

Б: Уилсон (15), Траоре (13), Джонсон (12).

О: Маккейн (26), Гилджес-Александер (20), Уиггинс (17), Джо (13).

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