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«Бруклин» одолел «Милуоки», Луваву-Кабарро набрал 26 очков

4 августа 2020, 23:15

«Бруклин» победил «Милуоки» в регулярном сезоне НБА — 119:116. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нетс» Тимоте Луваву-Кабарро, набравший 26 очков.

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Бруклин» — 116:119 (34:40, 31:33, 23:21, 28:25)

М: Адетокумбо (16), Корвер (13), Ильясова (11 + 10 подборов), Дивинченцо (11), Мэйсон (11).

Б: Луваву-Кабарро (26), Темпл (19), Т. Джонсон (11), Дж. Андерсон (11), Чиоцца (10 + 10 передач), Куруц (10).

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