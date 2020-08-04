«Бруклин» одолел «Милуоки», Луваву-Кабарро набрал 26 очков
4 августа 2020, 23:15
«Бруклин» победил «Милуоки» в регулярном сезоне НБА — 119:116. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нетс» Тимоте Луваву-Кабарро, набравший 26 очков.
НБА
Регулярный сезон
«Милуоки» — «Бруклин» — 116:119 (34:40, 31:33, 23:21, 28:25)
М: Адетокумбо (16), Корвер (13), Ильясова (11 + 10 подборов), Дивинченцо (11), Мэйсон (11).
Б: Луваву-Кабарро (26), Темпл (19), Т. Джонсон (11), Дж. Андерсон (11), Чиоцца (10 + 10 передач), Куруц (10).
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