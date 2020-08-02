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«Бруклин» обыграл «Вашингтон», Леверт набрал 34 очка

2 августа 2020, 23:45
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«Бруклин» победил «Вашингтон» (118:110) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Карис Леверт, который набрал 34 очка. У «Уизардс» лучшим снайпером стал Томас Брайант — 30 очков и 13 подборов.

«Бруклин» занимает седьмое место на Востоке. «Вашингтон» на девятой позиции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Вашингтон» — 118:110 (24:21, 30:33, 29:31, 35:25)

2 августа

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