«Бруклин» обыграл «Бостон», Динуидди набрал 32 очка

«Бруклин» дома одержал победу над «Бостоном» (112:107) в матче регулярного сезона НБА.

Разыгрывающий «Нетс» Спенсер Динуидди набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи. У «Бостона» 26 баллов набрал форвард Джейсон Тейтум.

«Б»: Тейтум (26+9), Уокер (17+5+6), Уонамейкер (11+8), Кантер (10+6).

«Бр»: Харрис (12+6), Принс (16+4), Аллен (14+11), Темпл (12+5+7), Динуидди (32+5+11).

«Бруклин» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Бостон» идет на 2-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Бруклин» — «Бостон» — 112:107 (31:24, 27:31, 29:26, 25:26