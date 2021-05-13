«Бруклин» объявил о подписании контракта с Майком Джеймсом до конца сезона
«Бруклин» объявил о заключении полноценного контракта с защитником Майком Джеймсом.
Соглашение с 30-летним американцем рассчитано до конца сезона-2020/21. До этого баскетболист дважды подписывал 10-дневные контракты с «Нетс».
MIKE JAMES: SIGNED ?— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) May 13, 2021
The Nets have signed @TheNatural05 for the remainder of the 2020-21 season pic.twitter.com/yBvlKMWYtO
Джеймс, имеющий контракт с ЦСКА до 2023 года, получил разрешение от армейского клуба на выступление в НБА до конца текущего сезона. Американца неоднократно отстраняли от игр армейцев в нынешнем сезоне решением тренерского штаба.
Защитник провел за «Бруклин» 11 матчей, набирая в среднем 7,1 очка, 3,7 передачи и 2,2 подбора за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю