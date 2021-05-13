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«Бруклин» объявил о подписании контракта с Майком Джеймсом до конца сезона

20:39
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«Бруклин» объявил о заключении полноценного контракта с защитником Майком Джеймсом.

Соглашение с 30-летним американцем рассчитано до конца сезона-2020/21. До этого баскетболист дважды подписывал 10-дневные контракты с «Нетс».

Джеймс, имеющий контракт с ЦСКА до 2023 года, получил разрешение от армейского клуба на выступление в НБА до конца текущего сезона. Американца неоднократно отстраняли от игр армейцев в нынешнем сезоне решением тренерского штаба.

Защитник провел за «Бруклин» 11 матчей, набирая в среднем 7,1 очка, 3,7 передачи и 2,2 подбора за игру.

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