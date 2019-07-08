"Бруклин" объявил о подписании контракта с Дюрантом. Он будет играть под седьмым номером

"Бруклин" официально объявил о подписании контракта со свободным агентом Кевином Дюрантом, который прошедший сезон провел в "Голден Стэйт". Двукратный чемпион НБА будет выступать за "Нетс" под седьмым номером. Ранее сообщалось, что Кевин подпишет четырехлетний контракт на 164 миллиона долларов.

🚨 OFFICIAL: We have acquired 10x All-Star and 2x NBA champion Kevin Durant! 🚨



Hello, @KDTrey5 ⚫️⚪️ pic.twitter.com/WBgKGnm5Id — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 8 июля 2019 г.

В середине июня Кевин Дюрант перенес операцию по поводу разрыва ахилла. Из-за травмы игрок пропустит весь следующий сезон.

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