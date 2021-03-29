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«Бруклин» объявил о переходе Олдриджа

16:08
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Тяжелый форвард Ламаркус Олдридж официально стал игроком «Бруклина», информирует пресс-служба клуба 29 марта.

По информации американских СМИ, стороны подписали контракт на один год на минимальных условиях. Ранее Олдридж согласился на выкуп контракта с «Сан-Антонио».

35-летний Олдридж отыграл в НБА 15 сезонов, выступая за «Портленд» (2006-15) и «Сан-Антонио» (2015-21). В этом сезоне он набирает в среднем 13,7 очка, 4,5 подбора, 1,7 передачи и 0,9 блок-шота за матч.

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