«Бруклин» проиграл «Нью-Йорку», Дёмин набрал 9 очков и сделал 6 подборов

«Бруклин» дома уступил «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА — 100:113.

Российский защитник хозяев Егор Дёмин набрал 9 очков, сделал 6 подборов и 2 передачи, повторив свой рекорд по числу подборов в дебютном сезоне.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Карл-Энтони Таунс — 37 очков и 12 подборов.

«Бруклин» занимает 13-е место в Восточной конференции НБА. «Никс» идут пятыми на «Востоке».

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«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 100:113 (26:24, 22:27, 27:38, 25:24)

Б: Клоуни (31), Портер (16), Пауэлл (15), Дёмин (9)

Н-Й: Таунс (37+12 подборов), Брансон (27), Бриджес (16)

25 ноября. Нью-Джерси. «Barclays Center».