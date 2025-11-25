«Бруклин» проиграл «Нью-Йорку», Дёмин набрал 9 очков и сделал 6 подборов
«Бруклин» дома уступил «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА — 100:113.
Российский защитник хозяев Егор Дёмин набрал 9 очков, сделал 6 подборов и 2 передачи, повторив свой рекорд по числу подборов в дебютном сезоне.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Карл-Энтони Таунс — 37 очков и 12 подборов.
«Бруклин» занимает 13-е место в Восточной конференции НБА. «Никс» идут пятыми на «Востоке».
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«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 100:113 (26:24, 22:27, 27:38, 25:24)
Б: Клоуни (31), Портер (16), Пауэлл (15), Дёмин (9)
Н-Й: Таунс (37+12 подборов), Брансон (27), Бриджес (16)
25 ноября. Нью-Джерси. «Barclays Center».
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