«Бруклин» победил «Нью-Йорк» и прервал серию из двух поражений
«Бруклин» победил «Нью-Йорк» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 122:115.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг, набравший 32 очка.
«Бруклин» прервал серию из двух поражений подряд, «Нью-Йорк» проиграл впервые за три последних встречи.
НБА
Регулярный сезон
«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 122:115 (28:22, 34:27, 26:32, 34:34)
Б: Ирвинг (32), Харрис (16), Карри, О'Нил (оба — 14)
Н: Брансон (26), Барретт (24), Рэндл (19 + 10 подборов)
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