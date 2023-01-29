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«Бруклин» победил «Нью-Йорк» и прервал серию из двух поражений

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Бруклин» победил «Нью-Йорк» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 122:115.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг, набравший 32 очка.

«Бруклин» прервал серию из двух поражений подряд, «Нью-Йорк» проиграл впервые за три последних встречи.

НБА

Регулярный сезон

«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 122:115 (28:22, 34:27, 26:32, 34:34)

Б: Ирвинг (32), Харрис (16), Карри, О'Нил (оба — 14)

Н: Брансон (26), Барретт (24), Рэндл (19 + 10 подборов)

БК Бруклин Нетс
БК Нью-Йорк Никс
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