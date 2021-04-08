«Бруклин» обыграл «Нью-Орлеан», «Хьюстон» переиграл «Даллас»

«Бруклин» переиграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА (139:111). В других встречах «Бостон» выиграл у «Нью-Йорка» (101:99), «Атланта» проиграла «Мемфису» (113:131), «Хьюстон» обыграл «Даллас» (102:93), «Оклахома-Сити» потерпела поражение от «Шарлотт» (102:113).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Нью-Йорк» — 101:99 (21:19, 26:27, 23:27, 31:26)

Б: Браун (32 + 10 подборов), Тейтум (25 + 10 подборов), Смарт (17).

Н: Барретт (29), Рэндл (22), Роуз (11).

«Бруклин» — «Нью-Орлеан» — 139:111 (36:33, 43:26, 36:23, 24:29)

Б: Ирвинг (24), Олдридж (22), Дюрант (17).

Н: Бледсоу (26), Уильямсон (16), Болл (15).

«Атланта» — «Мемфис» — 113:131 (34:29, 30:38, 23:43, 26:21)

А: Богданович (24), Янг (14 + 12 передач), Оконгву (13 + 11 подборов), Хертер (13), Уильямс (13).

М: Аллен (30), Валанчюнас (19 + 11 подборов), Морэнт (19).

«Хьюстон» — «Даллас» — 102:93 (24:23, 23:19, 28:22, 27:29)

Х: Уолл (31), Вуд (22 + 10 подборов), Портер (14), Олиник (10 + 18 подборов).

Д: Дончич (23), Порзингис (23 + 12 подборов), Хардуэй (18).

«Оклахома-Сити» — «Шарлотт» — 102:113 (29:32, 22:24, 26:29, 25:28)

О: Маледон (25), Покушевски (25), Хорд (13).

Ш: Макдэниэлс (21), Розир (17), Бриджес (16).