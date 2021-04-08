«Бруклин» обыграл «Нью-Орлеан», «Хьюстон» переиграл «Даллас»
«Бруклин» переиграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА (139:111). В других встречах «Бостон» выиграл у «Нью-Йорка» (101:99), «Атланта» проиграла «Мемфису» (113:131), «Хьюстон» обыграл «Даллас» (102:93), «Оклахома-Сити» потерпела поражение от «Шарлотт» (102:113).
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Нью-Йорк» — 101:99 (21:19, 26:27, 23:27, 31:26)
Б: Браун (32 + 10 подборов), Тейтум (25 + 10 подборов), Смарт (17).
Н: Барретт (29), Рэндл (22), Роуз (11).
«Бруклин» — «Нью-Орлеан» — 139:111 (36:33, 43:26, 36:23, 24:29)
Б: Ирвинг (24), Олдридж (22), Дюрант (17).
Н: Бледсоу (26), Уильямсон (16), Болл (15).
«Атланта» — «Мемфис» — 113:131 (34:29, 30:38, 23:43, 26:21)
А: Богданович (24), Янг (14 + 12 передач), Оконгву (13 + 11 подборов), Хертер (13), Уильямс (13).
М: Аллен (30), Валанчюнас (19 + 11 подборов), Морэнт (19).
«Хьюстон» — «Даллас» — 102:93 (24:23, 23:19, 28:22, 27:29)
Х: Уолл (31), Вуд (22 + 10 подборов), Портер (14), Олиник (10 + 18 подборов).
Д: Дончич (23), Порзингис (23 + 12 подборов), Хардуэй (18).
«Оклахома-Сити» — «Шарлотт» — 102:113 (29:32, 22:24, 26:29, 25:28)
О: Маледон (25), Покушевски (25), Хорд (13).
Ш: Макдэниэлс (21), Розир (17), Бриджес (16).
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