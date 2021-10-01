«Бруклин» не собирается обменивать Ирвинга

«Бруклин» не заинтересован в обмене разыгрывающего защитника «Бруклина» Кайри Ирвинга в «Филадельфию» на Бена Симмонса, сообщает Bleacher Report.

«Нетс» не собираются расставаться с 29-летним Ирвингом, несмотря на то что игрок отказывается от вакцинации против коронавируса и не может принимать участия в домашних играх команды.

В прошлом сезоне Ирвинг сыграл в 54 матчах НБА, набирая в среднем по 26,9 очка, 6,0 передачи и 4,8 подбора.

Напомним, что игроки «Нетс» могут быть не допущены на домашнюю арену и в тренировочные залы Нью-Йорка из-за требований по профилактике в регионе.