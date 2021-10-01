Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Бруклин» не собирается обменивать Ирвинга

07:27
Теги:

«Бруклин» не заинтересован в обмене разыгрывающего защитника «Бруклина» Кайри Ирвинга в «Филадельфию» на Бена Симмонса, сообщает Bleacher Report.

Кайри Ирвинг. Кайри Ирвинг распространяет теорию заговора о чипировании с помощью вакцин от коронавируса

«Нетс» не собираются расставаться с 29-летним Ирвингом, несмотря на то что игрок отказывается от вакцинации против коронавируса и не может принимать участия в домашних играх команды.

В прошлом сезоне Ирвинг сыграл в 54 матчах НБА, набирая в среднем по 26,9 очка, 6,0 передачи и 4,8 подбора.

Напомним, что игроки «Нетс» могут быть не допущены на домашнюю арену и в тренировочные залы Нью-Йорка из-за требований по профилактике в регионе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Состоялась жеребьевка чемпионата мира 2022 по волейболу в России
Наполи — Спартак — 2:3. Лига Европы, турнирная таблица группы C после матча 30 сентября 2021 года
КХЛ пора решать, что делать с «Йокеритом». Законы Финляндии не дают их клубу играть честно
Романцев высказался о призывах болельщиков в адрес Федуна продать «Спартак»
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
0
Офсайд