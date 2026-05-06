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6 мая, 08:43

«Бруклин» не хочет выменивать Янниса Адетокунбо из-за его братьев

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Бруклин» не хочет подписывать форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо из-за необходимости выменивать также его братьев Танасиса и Алекса Адетокунбо, сообщает журналист Брэндон Робинсон.

По информации источника, «Бруклин» не хочет тратить места в составе на братьев 31-летнего грека, которые выступают с ним в «Милуоки».

В сезоне-2025/26 Яннис Адетокунбо провел 36 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 27,6 очка, 9,8 подбора и 5,4 передачи за игру. «Бакс» и «Бруклин» не сумели выйти в плей-офф.

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Яннис Адетокунбо
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