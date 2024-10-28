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«Милуоки» уступил «Бруклину», «Портленд» разгромил «Нью-Орлеан»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Бруклин» дома победил «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:102.

Самым результативным игроком стал защитник «Бакс» Кэмерон Томас, который набрал 32 очка.

В параллельной встрече «Портленд» на своем паркете разгромил «Нью-Орлеан» — 125:103. Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Джерами Грант, набравший 28 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Милуоки» — 115:102 (27:25, 21:20, 35:33, 32:24)

Б: Томас (32), Шредер (29), Джонсон, Клауни (оба — 13)

М: Адетокунбо (22 + 12 подборов), Лиллард (21), Портис (16 + 10 подборов)

«Портленд» — «Нью-Орлеан» — 125:103 (26:25, 33:22, 34:30, 32:26)

П: Грант (28), Саймонс (27), Эйтон (17 + 12 подборов)

Н: Макколлум (27), Хокинс (17), Ингрэм, Уильямсон (оба — 14)

БК Бруклин Нетс
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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