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Трипл-дабл Дюранта помог «Бруклину» обыграть «Милуоки»

06:07
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«Бруклин» переиграл «Милуоки» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА (114:108). Счет в серии стал 3-2 в пользу «Нетс».

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант оформил трипл-дабл — 49 очков, 17 подборов и 10 передач.

Следующий матч состоится 18 июня.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

«Бруклин» — «Милуоки» — 114:108 (15:29, 28:30, 38:28, 33:21)

Б: Дюрант (49 + 17 подборов + 10 передач), Грин (27), Гриффин (17).

М: Я. Адетокунбо (34 + 12 подборов), Миддлтон (25), Холидэй (19).

Счет в серии: 3-2

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