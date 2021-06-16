Трипл-дабл Дюранта помог «Бруклину» обыграть «Милуоки»
«Бруклин» переиграл «Милуоки» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА (114:108). Счет в серии стал 3-2 в пользу «Нетс».
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант оформил трипл-дабл — 49 очков, 17 подборов и 10 передач.
Следующий матч состоится 18 июня.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Пятый матч
«Бруклин» — «Милуоки» — 114:108 (15:29, 28:30, 38:28, 33:21)
Б: Дюрант (49 + 17 подборов + 10 передач), Грин (27), Гриффин (17).
М: Я. Адетокунбо (34 + 12 подборов), Миддлтон (25), Холидэй (19).
Счет в серии: 3-2
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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