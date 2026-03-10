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10 марта, 05:09

«Бруклин» нанес поражение «Мемфису»

Павел Лопатко

«Бруклин» победил «Мемфис» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 126:115.

Самым результативным игроком встречи стал французский защитник «Мемфиса» Райан Рупер — у него 20 очков. Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин выбыл до конца сезона из-за травмы.

Егор Дёмин (справа) и&nbsp;Скотти Барнс в&nbsp;матче с &laquo;Торонто&raquo;.Егор Дёмин выбыл до конца сезона НБА. У новичка «Бруклина» рецидив травмы стопы

«Бруклин» выиграл второй матч подряд. Он занимает 14-е место в таблице Восточной конференции (17-47). «Мемфис» (23-40) располагается на 11-м месте, у команды четыре поражения подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Мемфис» — 126:115 (33:31, 32:26, 26:29, 35:29)

Б: Шарп (19 очков), Агбаджи (18), Траоре (17)
М: Рупер (20), Смолл (19), Джексон (18)

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БК Бруклин Нетс
БК Мемфис Гриззлиз
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