«Бруклин» одержал первую победу с Дюрантом, Ирвингом и Харденом в составе

«Бруклин» выиграл у «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:124.

Эта победа стала первой для «Нетс» с Кайри Ирвингом, Джеймсом Харденом и Кевином Дюрантом в составе. Звездное трио провело вторую встречу в составе «Бруклина». Харден стал игроком «Нетс» 15 января.

В параллельных матчах «Филадельфия» победила «Детройт» (114:110), а «Нью-Орлеан» уступил «Миннесоте» (110:120).

НБА

Регулярный сезон

«Бруклин» — «Майами» — 128:124 (36:25, 30:31, 30:26, 32:42)

Б: Дюрант (31), Ирвинг (28), Д. Харрис (23).

М: Адебайо (41), Драгич (19), Нанн, Робинсон (оба — 18).

«Детройт» — «Филадельфия» — 110:114 (31:28, 32:33, 25:33, 22:20)

Д: Эллингтон (17), Михайлюк (15), Думбуя (13).

Ф: Эмбиид (33+14 подборов), Симмонс (20), Т. Харрис (17).

«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 120:110 (28:31, 35:33, 24:14, 33:32)

М: Райд (20), Эдвардс (18), Калвер, Бизли, Вандербилт (все трое — 16).

Н: Ингрэм (30), Бледсо (28), Уильямсон (19+11 подборов).