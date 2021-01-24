«Бруклин» одержал первую победу с Дюрантом, Ирвингом и Харденом в составе
«Бруклин» выиграл у «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:124.
Эта победа стала первой для «Нетс» с Кайри Ирвингом, Джеймсом Харденом и Кевином Дюрантом в составе. Звездное трио провело вторую встречу в составе «Бруклина». Харден стал игроком «Нетс» 15 января.
В параллельных матчах «Филадельфия» победила «Детройт» (114:110), а «Нью-Орлеан» уступил «Миннесоте» (110:120).
НБА
Регулярный сезон
«Бруклин» — «Майами» — 128:124 (36:25, 30:31, 30:26, 32:42)
Б: Дюрант (31), Ирвинг (28), Д. Харрис (23).
М: Адебайо (41), Драгич (19), Нанн, Робинсон (оба — 18).
«Детройт» — «Филадельфия» — 110:114 (31:28, 32:33, 25:33, 22:20)
Д: Эллингтон (17), Михайлюк (15), Думбуя (13).
Ф: Эмбиид (33+14 подборов), Симмонс (20), Т. Харрис (17).
«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 120:110 (28:31, 35:33, 24:14, 33:32)
М: Райд (20), Эдвардс (18), Калвер, Бизли, Вандербилт (все трое — 16).
Н: Ингрэм (30), Бледсо (28), Уильямсон (19+11 подборов).
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