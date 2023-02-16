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Сегодня, 05:57

45 очков Бриджеса помогли «Бруклину» обыграть «Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бруклин» обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:105. «Хит» потерпели второе поражение подряд.

В других встречах «Бостон» выиграл у «Детройта» (127:109), а «Атланта» на своем паркете потерпела поражение от «Нью-Йорка» (101:122).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Майами» — 116:105 (26:25, 26:31, 31:24, 33:25)

Б: Бриджес (45), Томас (19), К. Джонсон (18).

М: Адебайо (24 + 13 подборов), Винсент (21), Струс (18).

«Бостон» — «Детройт» — 127:109 (31:26, 35:25, 31:38, 30:20)

Б: Тейтум (38), Брогдон (25), Уайт (11), Хорфорд (11).

Д: Богданович (28), Айви (17), Стюарт (14), Уайзмен (11).

«Атланта» — «Нью-Йорк» — 101:122 (21:37, 23:29, 32:25, 25:31)

А: Хантер (20), Янг (19 + 11 передач), Гриффин (12).

Н: Брансон (28), Рэндл (25 + 11 подборов), Барретт (17), Куикли (14), Харт (13).

БК Атланта Хокс
БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
БК Детройт Пистонс
БК Майами Хит
БК Нью-Йорк Никс
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