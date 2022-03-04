«Бруклин» проиграл «Майами», «Бостон» переиграл «Мемфис»

«Бруклин» проиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:113. В других встречах «Бостон» переиграл «Мемфис» (120:107), «Детройт» выиграл у «Торонто» (108:106).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Мемфис» — 120:107 (26:20, 21:25, 36:27, 37:35)

Б: Тейтум (37), Хорфорд (21 + 15 подборов), Смарт (18).

М: Морант (38), Джарен Джексон (20), Бэйн (17).

«Бруклин» — «Майами» — 107:113 (35:23, 32:37, 17:28, 23:25)

Б: Дюрант (31), Браун (21), Миллс (14).

М: Адебайо (30 + 11 подборов), Калеб Мартин (22), Струс (21).

«Торонто» — «Детройт» — 106:108 (22:31, 35:29, 20:31, 29:17)

Т: Сиакам (28), Барнс (21 + 10 подборов), Трент (14).

Д: Грант (26), Бей (23), Каннингем (22 + 12 подборов).