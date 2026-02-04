«Бруклин» проиграл «Лейкерс», Дёмин набрал 11 очков

«Бруклин» на своем паркете проиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:125. Игра прошла на арене «Барклайс Центр» в Нью-Йорке.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провел на паркете 27 минут, набрал 11 очков и сделал 2 подбора и 2 результативные передачи.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 25 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Бруклин» с результатом 13-26 занимает 13-е место в Восточной конференции. «Лейкерс» идут на 5-й строчке в Западной конференции — 30-19.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Лейкерс» — 109:125 (23:45, 17:24, 34:31, 35:25)

Б: Портер (21 + 10 подборов), Шарп (19 + 14 подборов), З. Уильямс (17), Дёмин (11).

Л: Джеймс (25), Дончич (24), Ларэвиа (18), Ривз (15).