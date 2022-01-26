Трипл-дабл Хардена принес «Лейкерс» победу над «Бруклином»

«Бруклин» на своем паркете проиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:106. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл.

В других встречах «Вашингтон» проиграл «Клипперс» (115:116), «Денвер» выиграл у «Детройта» (110:105), «Торонто» переиграл «Шарлотт» (125:113), «Бостон» оказался сильнее «Сакраменто» (128:75).

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Нью-Орлеан» — 117:107 (20:24, 30:34, 36:28, 31:21)

Ф: Эмбиид (42 + 14 подборов), Харрис (33 + 11 подборов), Коркмаз (13).

Н: Александер-Уокер (31), Эрнангомес (29 + 10 подборов), Хэйс (15).

«Вашингтон» — «ЛА Клипперс» — 115:116 (32:23, 34:13, 27:40, 22:40)

В: Бил (23), Кузма (19 + 12 подборов), Гэффорд (12), Колдуэлл-Поуп (12), Харрелл (12).

К: Коффи (29), Кеннард (25), Мэнн (16), Хартенштайн (16).

«Детройт» — «Денвер» — 105:110 (32:34, 27:35, 26:28, 20:13)

Дет: Каннингем (34), Бей (21), Диалло (14).

Ден: Йокич (28 + 21 подбор), Грин (20), Гордон (16).

«Торонто» — «Шарлотт» — 125:113 (39:27, 37:34, 29:25, 20:27)

Т: Трент (32), Ануноби (24), Сиакам (24 + 12 передач).

Ш: Болл (25), Бриджес (22), Букнайт (18).

«Бостон» — «Сакраменто» — 128:75 (38:13, 25:17, 34:25, 31:20)

Б: Тейтум (36), Браун (30 + 10 подборов), Ричардсон (14).

С: Хилд (11), Холмс (9), Халибертон (7), Дэвис (7).

«Бруклин» — «ЛА Лейкерс» — 96:106 (25:33, 28:29, 25:30, 18:14)

Б: Харден (33 + 12 подборов + 11 передач), Миллс (15), Бембри (12).

Л: Джеймс (33), Монк (22), Уэстбрук (15).