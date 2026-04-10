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10 апреля, 05:55

«Индиана» одержала победу над «Бруклином»

Павел Лопатко

«Индиана» победила «Бруклин» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 123:94.

Самыми результативными игроками встречи стали американский форвард «Нетс» Эрик Лиделл-младший (26 очков и 10 подборов) и американский нападающий «Пэйсерс» Оби Топпин (26 очков).

«Индиана» прервала серию из трех поражений подряд. Она занимает 14-е место в таблице Восточной конференции (19-61). «Бруклин» (20-60) идет на 13-м месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Индиана» — 123:94 (14:31, 23:32, 35:35, 22:25)

Б: Лиделл-младший (26 очков + 10 подборов), Сараф (19), Этенни (14)
И: Топпин (26), Портер (18 + 14 подборов), Томпсон (15)

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НБА
БК Бруклин Нетс
БК Индиана Пэйсерс
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