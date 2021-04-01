«Бруклин» обыграл «Хьюстон», «Бостон» проиграл «Далласу»

«Бруклин» переиграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА (120:108). «Нетс» одержали третью победу кряду.

В другой встрече «Бостон» потерпел поражение от «Далласа» (108:113).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Хьюстон» — 120:108 (29:42, 28:26, 29:19, 34:21)

Б: Ирвинг (31 + 12 передач), Харрис (28), Харден (17).

Х: Портер (20), Хауз (18), Вуд (14), Олиник (14).

«Бостон» — «Даллас» — 108:113 (25:30, 20:34, 28:26, 35:23)

Б: Тейтум (25), Браун (24), Уокер (22).

Д: Дончич (36), Брансон (21), Порзингис (19).