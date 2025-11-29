«Бруклин» проиграл «Филадельфии», Дёмин стал самым результативным игроком матча

«Бруклин» на своем паркете проиграл «Филадельфии» в матче Кубка НБА — 103:115.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин сыграл 30 минут, набрал 23 очка и стал самым результативным игроком встречи. Также на его счету 9 подборов и 5 результативных передач.

«Филадельфия» с результатом 10-8 занимает 9-е место в Восточной конференции. «Бруклин» идет на 13-й строчке — 3-15.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Восточная конференция

Группа В

«Бруклин» — «Филадельфия» — 103:115 (23:31, 25:32, 27:24, 28:28)

Б: Дёмин (23), Клауни (16), Мартин (16), Мэнн (14).

Ф: Макси (22), Маккейн (20), Граймс (19), Джордж (14).