«Бруклин» проиграл «Филадельфии», Дёмин стал самым результативным игроком матча
«Бруклин» на своем паркете проиграл «Филадельфии» в матче Кубка НБА — 103:115.
Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин сыграл 30 минут, набрал 23 очка и стал самым результативным игроком встречи. Также на его счету 9 подборов и 5 результативных передач.
«Филадельфия» с результатом 10-8 занимает 9-е место в Восточной конференции. «Бруклин» идет на 13-й строчке — 3-15.
НБА
Регулярный чемпионат
Кубок НБА
Восточная конференция
Группа В
«Бруклин» — «Филадельфия» — 103:115 (23:31, 25:32, 27:24, 28:28)
Б: Дёмин (23), Клауни (16), Мартин (16), Мэнн (14).
Ф: Макси (22), Маккейн (20), Граймс (19), Джордж (14).
Новости