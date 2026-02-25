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«Бруклин» проиграл «Далласу», Дёмин набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Егор Дёмин (справа) с мячом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Бруклин» проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА -114:123. Игра прошла на арене «Барклайс Центр» в Нью-Йорке.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провел на паркете 28 минут, набрал 3 очка, сделал 5 подборов и 2 результативные передачи.

«Даллас» с результатом 21-36 идет на 12-м месте в Западной конференции. «Бруклин» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 15-42.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Даллас» — 114:123 (29:36, 35:40, 27:23, 23:24)

Б: Портер (26), Клауни (22), Мэнн (17), Клэкстон (16).

Д: Бэгли (22), Маршалл (21 + 7 передач), Уильямс (19 + 10 передач), Томпсон (17).

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Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Даллас Маверикс
Егор Дёмин
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