«Бруклин» проиграл «Далласу», Дёмин набрал 3 очка

«Бруклин» проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА -114:123. Игра прошла на арене «Барклайс Центр» в Нью-Йорке.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провел на паркете 28 минут, набрал 3 очка, сделал 5 подборов и 2 результативные передачи.

«Даллас» с результатом 21-36 идет на 12-м месте в Западной конференции. «Бруклин» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 15-42.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Даллас» — 114:123 (29:36, 35:40, 27:23, 23:24)

Б: Портер (26), Клауни (22), Мэнн (17), Клэкстон (16).

Д: Бэгли (22), Маршалл (21 + 7 передач), Уильямс (19 + 10 передач), Томпсон (17).