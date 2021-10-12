«Бруклин» будет платить Кайри Ирвингу за гостевые матчи

Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс заявил, что клуб будет платить Кайри Ирвингу за гостевые матчи, даже если тот не будет в них участвовать, информирует инсайдер Райан Макдоно.

Разыгрывающий «Нетс» потеряет зарплату только за домашние матчи, которые он будет пропускать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Клуб принял такое решение, чтобы лишить игрока возможности подать жалобу в профсоюз.

Команды НБА не обязаны объяснить причину отстранения игрока, если тот получает зарплату.

Ранее «Бруклин» принял решение касательно статуса Ирвинга в сезоне-2021/22. Разыгрывающий не будет играть и тренироваться с «Нетс», пока не сможет полноценно выступать за команду.