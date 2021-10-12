«Бруклин» будет платить Кайри Ирвингу за гостевые матчи
Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс заявил, что клуб будет платить Кайри Ирвингу за гостевые матчи, даже если тот не будет в них участвовать, информирует инсайдер Райан Макдоно.
Разыгрывающий «Нетс» потеряет зарплату только за домашние матчи, которые он будет пропускать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Клуб принял такое решение, чтобы лишить игрока возможности подать жалобу в профсоюз.
Команды НБА не обязаны объяснить причину отстранения игрока, если тот получает зарплату.
Ранее «Бруклин» принял решение касательно статуса Ирвинга в сезоне-2021/22. Разыгрывающий не будет играть и тренироваться с «Нетс», пока не сможет полноценно выступать за команду.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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