Сегодня, 06:16

«Бруклин» проиграл «Бостону», Дёмин набрал 12 очков

Евгений Козинов
Корреспондент

«Бруклин» на своем паркете проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:113.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин сыграл 23 минуты, набрал 12 очков, сделал 3 подбора и 4 результативные передачи.

«Бостон» с результатом 8-7 занимает 9-е место в Восточной конференции. «Бруклин» идет на 13-й строчке — 2-12.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Бостон» — 99:113 (29:29, 32:33, 24:27, 14:24)

Бр: Портер (25), Шарп (16), Клауни (13), Дёмин (12), З. Уильямс (12).

Б: Браун (29), Притчард (22 + 10 подборов), Уайт (15).

