«Бруклин» проиграл «Бостону», Дёмин набрал 12 очков
«Бруклин» на своем паркете проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:113.
Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин сыграл 23 минуты, набрал 12 очков, сделал 3 подбора и 4 результативные передачи.
«Бостон» с результатом 8-7 занимает 9-е место в Восточной конференции. «Бруклин» идет на 13-й строчке — 2-12.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Бостон» — 99:113 (29:29, 32:33, 24:27, 14:24)
Бр: Портер (25), Шарп (16), Клауни (13), Дёмин (12), З. Уильямс (12).
Б: Браун (29), Притчард (22 + 10 подборов), Уайт (15).
